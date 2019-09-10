Співробітник НАЗК "зливав" секретну інформацію декларацій чиновників

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Вівторок, 10 вересня 2019, 10:46

Джерело: Telegram-канал директора ДБР Романа Труби

Співробітник Національного агентства з питань запобігання корупції копіював конфіденційну інформацію з декларацій конкретних людей та, ймовірно, передавав її третім особам.

Дослівно Труба: "Використовуючи службовий ключ доступу до Єдиного державного реєстру декларацій, він завантажував на окремий носій відомості, що законом захищені – ідентифікаційні коди, серії та номери паспортів, місця проживання, дати народження, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації".

Деталі: За словами Труби,  серед тих, у чиє життя "вліз" працівник НАЗК, 11 працівників Київського теруправління ДБР. Директор відомства пише, що "пройшлися" по всьому керівництву – починаючи з директора, закінчуючи начальниками слідчих відділів.

Серед  загального кола осіб, декларації яких зацікавили працівника НАЗК, – керівництво Генеральної прокуратури, судді, народний депутат, депутат місцевої ради, працівники Нацполіції.

Відзначається, що працівник НАЗК вже отримав повідомлення про підозру.

Українська правда

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Теми: НАЗК декларації ДБР Труба


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