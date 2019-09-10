Сотрудник НАПК "сливал" секретную информацию деклараций чиновников

Источник: Telegram канал директора ГБР Романа Трубы

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам.

Дословно Труба: "Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, что законом защищены - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации".

Детали: По словам Трубы, среди тех, у чью жизнь "влез" сотрудник НАПК, 11 работников Киевского теруправления ГБР. Директор ведомства пишет, что "прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов.

Среди лиц, чьи декларации заинтересовали работника НАПК - руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат, депутат местного совета, работники Нацполиции.

Отмечается, что работник НАПК уже получил сообщение о подозрении.