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Сотрудник НАПК "сливал" секретную информацию деклараций чиновников

Вторник, 10 сентября 2019, 10:46
Сотрудник НАПК сливал секретную информацию деклараций чиновников

Источник: Telegram канал директора ГБР Романа Трубы

Сотрудник Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции копировал конфиденциальную информацию из деклараций конкретных людей и, вероятно, передавал ее третьим лицам.

Дословно Труба: "Используя служебный ключ доступа в Единый государственный реестр деклараций, он загружал на отдельный носитель сведения, что законом защищены - идентификационные коды, серии и номера паспортов, места жительства, даты рождения, местонахождение объектов, которые приводятся в декларации".

Детали: По словам Трубы, среди тех, у чью жизнь "влез" сотрудник НАПК, 11 работников Киевского теруправления ГБР. Директор ведомства пишет, что "прошлись" по всему руководству - начиная с директора и заканчивая начальниками следственных отделов.

Среди лиц, чьи декларации заинтересовали работника НАПК - руководство Генеральной прокуратуры, судьи, народный депутат, депутат местного совета, работники Нацполиции.

Отмечается, что работник НАПК уже получил сообщение о подозрении.

Украинская правда

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Темы: НАПКдекларацииГБРТруба
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