Карпюк розповів, як його і Клиха катували російські тюремники

Звільнений із російської в'язниці Микола Карпюк розповів, що його та іншого політв’язня Станіслава Клиха в Росії катували електричним струмом, не давали спати, застосовували "психотропи" і могли вживити "чіп".

Джерело: інтерв’ю ATR

Пряма мова: "ІВС-1. Як тільки стемніло, виводять на коридор – наручники, руки за спину, одягають на голову целофановий кульок, скотчем перемотують, сюди ватка, щоб знизу нічого не бачили – і виводять, Хвилин 10-15 їдемо, заводять у якесь приміщення, піднімають на 4 поверх

Клема до пальця правої ноги, клема до пальця правої руки або до інших частин тіла – і починає йти електричний струм через тіло. З різними періодами: ривками, протягом певного часу – воно неприємне таке відчуття. Це те, що зі мною робили.

Потім привозять туди ж в ІВС – кімната для допиту, клітка метр на метр металева… І протягом ночі, протягом доби не дають спати. Тільки починаю закривати очі – мєнти через 2 години міняються і одразу "Нє спать, нє спать". Не дають спати".

Карпюк додав: "Але мені ще, як сказати повезло: до мене поставилися вони трошки по-іншому. А те, що відбувалося зі Станіславом Клихом – його потім привозили, його не в клітку саджали, його заводили в камеру і прив’язували – за спину (руки) браслетами до шконки – ліжка: ставили на коліна й цілу ніч не давали спати і рухатися.

Я не чув, як Клиха допитували, але звукоізоляції там немає – і багатьох людей, котрих вивозили, чув. І цей скрегіт скотчу на весь коридори, коли привозили вже з тортур і поміщали в камеру. Весь час стогне і просить: "Я подпишу вам все, но дайте мне поспать".

У мене вийшло так, що чотири ночі були катування, на п’яту ніч катувань уже не було, але в цю ніч у зв’язку з тим, що не давали спати, я просто втратив там свідомість – ввійшов у стан марення, і очнувся уже в камері. На шосту добу мене перевели в камеру"

Карпюк розповів, що крім тортур російські тюремники "застосовують психотропні засоби" – і до нього теж застосовували: "Один раз я на добу відключився – не знаю, що зі мною було взагалі".

Також він підозрює, що в РФ політв’язням могли вставити імпланти: "Станіслав Клих, коли він ще був при свідомості, у нормальному стані психологічному, коли ми з ним зустрілися 15 вересня 2016 року на першому суді у Грозному, він мені показав квадратний шрам (на зап'ясті), чітко вирізаний, – сказав, що йому туди вставляли чіп.

Я це сприйняв надзвичайно серйозно, бо коли я вийшов зі стану марення – то у мене була впевненість, що мені вставили чіп. Я обшукав, обстежив усе своє тіло – потім подумав, що у мене якийсь галюнік. Але коли мені Станіслав сказав, що йому вставляли чіп, то я зрозумів, що коли я був у стані марення розмова ментів про це велась. Звідки в мене така установка – цілий тиждень шукав на своєму тілі його".

Карпюк пояснив, що коли вставляється імплант – іде вплив на нервову систему й "людина впадає в панічний страх".

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