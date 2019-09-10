Карпюк рассказал, как его и Клих истязали российские тюремщики

Освобожденный из российской тюрьме Николай Карпюк рассказал, что его и другого политзаключенного Станислава Клыха в России пытали электрическим током, не давали спать, применяли "психотропы" и могли вживить "чип".

Источник: интервью ATR

Прямая речь: "ИВС-1. Как только стемнело, выводят в коридор – наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, сюда вата, чтобы снизу ничего не видели – и выводят, Минут 10-15 едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж

Клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела – и начинает идти электрический ток через тело. С различными периодами: рывками, в течение определенного времени – оно неприятное такое ощущение. Это то, что со мной делали.

Затем привозят туда же в ИВС – комната для допроса, клетка метр на метр металлическая... И в течение ночи, в течение суток не дают спать. Только начинаю закрывать глаза – менты через 2 часа меняются и сразу "Не спать, не спать". Не дают спать".

Карпюк добавил: "Но мне еще, как сказать, повезло: ко мне отнеслись они немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, – его потом привозили, его в клетку сажали, его заводили в камеру и привязывали – за спину (руки) браслетами к шконке – кровати: ставили на колени и всю ночь не давали спать и двигаться.

Я не слышал, как Клыха допрашивали, но звукоизоляции там нет – и многих людей, которых вывозили, слышал. И этот скрежет скотча на весь коридоры, когда привозили уже после пыток и помещали в камеру. Все время стонет и просит: "Я подпишу вам все, но дайте мне поспать".

У меня получилось так, что четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь в связи с тем, что не давали спать, я просто потерял там сознание – вошел в состояние бреда, и очнулся уже в камере. На шестые сутки меня перевели в камеру".

Карпюк рассказал, что кроме пыток российские тюремщики "применяют психотропные средства" – и к нему тоже применяли: "Однажды я на сутки отключился – не знаю, что со мной было вообще".

Также он подозревает, что в РФ политзаключенным могли вставить импланты: "Станислав Клых, когда он еще был в сознании, в нормальном состоянии психологическом, когда мы с ним встретились 15 сентября 2016 года на первом суде в Грозном, он мне показал квадратный шрам (на запястье), четко вырезанный, – сказал, что ему туда вставляли чип.

Я это воспринял очень серьезно, потому что когда я вышел из состояния бреда – то у меня была уверенность, что мне вставили чип. Я обыскал, обследовал все свое тело – потом подумал, что у меня какой-то галюник. Но когда мне Станислав сказал, что ему вставляли чип, то я понял, что когда я был в состоянии бреда разговор ментов об этом шел. Откуда у меня такая установка – целую неделю искал на своем теле его".

Карпюк объяснил, что когда вставляется имплант – идет воздействие на нервную систему и "человек впадает в панический страх".

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