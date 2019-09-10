Рада сделала шаг к отмене "поправок Лозового"

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Вторник, 10 сентября 2019, 12:56

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку.

Источник: заседание Верховной Рады 10 сентября

Детали: За соответствующее решение проголосовали 297 народных депутатов. "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" за законопроект не голосовали.

Кроме того Рада проголосовала за сокращение вдвое срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Что было раньше: 29 августа президент Владимир Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Предыстория:

  • 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №6232 о внесении изменений в ряд кодексов, который запускает судебную реформу, с поправками депутата от "Радикальной партии" Андрея Лозового.
  • Эти поправки предусматривают, что все процессуальные решения, которые в той или иной мере ограничивают права граждан, следует согласовывать у процессуального руководителя и у следственного судьи, который эти ходатайства рассматривает. Кроме того, поправки уменьшают сроки расследования до 3 или 6 месяцев.
  • Некоторые депутаты и юристы заявляли, что поправки Лозового позволят избежать наказания бывшим членам бывшей "Партии регионов".

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