Рада сделала шаг к отмене "поправок Лозового"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, которым отменяются так называемые "правки Лозового", а НАБУ и ГБР получает право самостоятельно осуществлять прослушку.

Источник: заседание Верховной Рады 10 сентября

Детали: За соответствующее решение проголосовали 297 народных депутатов. "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" за законопроект не голосовали.

Кроме того Рада проголосовала за сокращение вдвое срока подготовки законопроекта ко второму чтению.

Что было раньше: 29 августа президент Владимир Зеленский внес законопроект №1009, предлагающий отменить так называемые "правки Лозового" и предоставить НАБУ и ГБР право самостоятельно осуществлять прослушивание.

Кроме того, законопроект предусматривает изъятие из КПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

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