Сенцова спокушали меншим строком: мав "здати" когось з Києва, на кшталт Кличка

Колишній "в'язень Кремля" український режисер Олег Сенцов розповів, що за два тижні до президентських виборів в Україні у 2014 році окупанти пропонували йому скосити строк, якщо він дасть "викривальні свідчення на когось з Києва".

Джерело: прес-конференція Олега Сенцова і Олександра Кольченка

Пряма мова Сенцова: "Приходить слідчий і каже мені: "На тебе є свідчення, ти в будь-якому разі сядеш, але можеш полегшити свою участь – дати показання на когось в Києві. От є Кличко…когось іще знаєш, хто був на Майдані, давай на будь-кого… хочеш на Кличко, хочеш на когось іншого, будь-яке прізвище нам підходить"…

Маєте розуміти, що це все відбувалося за два тижні до виборів президента в Україні у 2014 році. Їм був потрібен скандал.

Він сказав (слідчий): "Або даєш свідчення – отримаєш 7 років, якщо ні - підеш "паровозом" і отримаєш 20". Я сказав: "Ні!", одразу, не роздумуючи, і ніколи про це не жалкував. І коли отримав 20 років, я не здивувався, бо як вони обіцяли, так вони і зробили".

Деталі: За його словами, він міг втекти за добу до затримання з Криму, у нього була можливість, однак він нею не скористався.

Крім того, Сенцов розповів, що на третій день голодування він почав вести щоденник і анонсував, що скоро про це видасть книгу.

За словами Кольченка, йому окупанти пропонували "роботу", але він віджартувався і відповів слідчим, що має спочатку дізнатися про "умови праці" і "заробітну плату".

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