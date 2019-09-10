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Сенцова спокушали меншим строком: мав "здати" когось з Києва, на кшталт Кличка

Вівторок, 10 вересня 2019, 14:42

Колишній "в'язень Кремля" український режисер Олег Сенцов розповів, що за два тижні до президентських виборів в Україні у 2014 році окупанти пропонували йому скосити строк, якщо він дасть "викривальні свідчення на когось з Києва".

Джерело: прес-конференція Олега Сенцова і Олександра Кольченка

Пряма мова Сенцова: "Приходить слідчий і каже мені: "На тебе є свідчення, ти в будь-якому разі сядеш, але можеш полегшити свою участь – дати показання на когось в Києві. От є Кличко…когось іще знаєш, хто був на Майдані, давай на будь-кого… хочеш на Кличко, хочеш на когось іншого, будь-яке прізвище нам підходить"…

Маєте розуміти, що це все відбувалося за два тижні до виборів президента в Україні у 2014 році. Їм був потрібен скандал.

Він сказав (слідчий): "Або даєш свідчення – отримаєш 7 років, якщо ні  - підеш "паровозом" і отримаєш 20". Я сказав: "Ні!", одразу, не роздумуючи, і ніколи про це не жалкував. І коли отримав 20 років, я не здивувався, бо як вони обіцяли, так вони і зробили".

Деталі: За його словами, він міг втекти за добу до затримання з Криму, у нього була можливість, однак він нею не скористався. 

Крім того, Сенцов розповів, що на третій день голодування він почав вести щоденник і анонсував, що скоро про це видасть книгу.

За словами Кольченка, йому окупанти пропонували "роботу", але він віджартувався і відповів слідчим, що має спочатку дізнатися про "умови праці" і "заробітну плату".

Нагадаємо: 

  • Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали у Криму 10 травня 2014 року за звинуваченням у підготовці терактів. Українці категорично відкинули усі звинувачення.
  • Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, Сенцова – до 20.
  • У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35".
  • В Україну повернулися серед інших політв’язні Олег Сенцов і Олександр Кольченко.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Сенцовполітв'язніРосіяокупаціяКрим
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