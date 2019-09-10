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Сенцова соблазняли меньшим сроком: должен был "сдать" кого-то из Киева, вроде Кличко

Вторник, 10 сентября 2019, 14:42

Бывший "узник Кремля" украинский режиссер Олег Сенцов рассказал, что за две недели до президентских выборов в Украине в 2014 году оккупанты предлагали ему скосить срок, если он даст "разоблачительные показания на кого-то из Киева".

Источник: пресс-конференция Олега Сенцова и Александра Кольченко

Прямая речь Сенцова: "Приходит следователь и говорит мне: "На тебя есть свидетельства, ты в любом случае сядешь, но можешь облегчить свое участие - дать показания на кого-то в Киеве. Вот есть Кличко ... кого еще знаешь, кто был на Майдане, давай на любого ... хочешь на Кличко, хочешь на кого-то другого, любая фамилия нам подходит"...

Должны понимать, что это все происходило за две недели до выборов президента в Украине в 2014 году. Им был нужен скандал.

Он сказал (следователь): "Если даешь показания - получишь 7 лет, если нет – пойдешь "паровозом" и получишь 20". Я сказал: "Нет!", сразу, не раздумывая, и никогда об этом не жалел. И когда получил 20 лет, я не удивился, потому что как они обещали, так они и сделали".

Детали: По его словам, он мог бежать за сутки до задержания из Крыма, у него была возможность, однако он ею не воспользовался.

Кроме того, Сенцов рассказал, что на третий день голодовки он начал вести дневник и анонсировал, что скоро об этом издаст книгу.

По словам Кольченко, ему оккупанты предлагали "работу", но он отшутился и сказал следователям, что должен сначала узнать об "условиях труда" и "заработной плате".

Напомним: 

  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова – к 20.
  • В мае 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
  • В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.

Алена Мазуренко, УП
Темы: СенцовполитзаключенныеРосcияоккупацияКрым
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