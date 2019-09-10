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Кулеба в Брюсселі: Ми не благатимемо про членство в НАТО

Вівторок, 10 вересня 2019, 22:59
Кулеба в Брюсселі: Ми не благатимемо про членство в НАТО

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту в штаб-квартиру НАТО розповів, чи обговорюватиметься надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Пряма мова: "На все свій час...

...Я особисто сповідую прагматичний підхід. У відносинах з НАТО і ЄС слід досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними. Ми не повинні стояти під дверима і стукати в закриті двері і благати "візьміть нас". Ми маємо працювати у такий спосіб, щоб вони зрозуміли, що без нас вони слабкіші, ніж з нами".

Деталі: Міністр запевнив, що "саме такий підхід просуватиме на своїй посаді".

У Брюсселі Кулеба домовився "активізувати роботу спільної робочої групи з оборонної реформи Україна-НАТО".

Передісторія:

  • 7 лютого Верховна Рада закріпила у Конституції курс України на Європейський союз та НАТО. Народні депутати прийняли за основу та в цілому проект постанови із закликом до країн-членів НАТО надати Україні план дій щодо членства в організації.
  • Згідно з проектом №10007, Рада має звернутися до "лідерів держав-членів НАТО, північноатлантичної Ради та парламентської асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів Альянсу".
  • Також, ВР у своєму зверненні закликає Альянс на саміті в Лондоні у грудні 2019 року схвалити для України план дій щодо членства в НАТО.

Теми: НАТОУкраїна
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