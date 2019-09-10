Кулеба в Брюсселі: Ми не благатимемо про членство в НАТО

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба під час візиту в штаб-квартиру НАТО розповів, чи обговорюватиметься надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Пряма мова: "На все свій час...

...Я особисто сповідую прагматичний підхід. У відносинах з НАТО і ЄС слід досягати того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними. Ми не повинні стояти під дверима і стукати в закриті двері і благати "візьміть нас". Ми маємо працювати у такий спосіб, щоб вони зрозуміли, що без нас вони слабкіші, ніж з нами".

Деталі: Міністр запевнив, що "саме такий підхід просуватиме на своїй посаді".

У Брюсселі Кулеба домовився "активізувати роботу спільної робочої групи з оборонної реформи Україна-НАТО".

Передісторія: