Кулеба в Брюсселе: Мы не будем умолять о членстве в НАТО

Источник: "Интерфакс-Украина"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в штаб-квартиру НАТО рассказал, будет ли подниматься вопрос предоставления Украине Плана действий в отношении членства в Альянсе.

Прямая речь: "Всему свое время…

...Я лично исповедую прагматический подход. В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами".

Детали: Министр заверил, что "именно такой подход будет продвигать на своей должности".

В ходе визита в штаб-квартиру НАТО Кулеба договорился "активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО".

Предыстория: