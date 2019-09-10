Кулеба в Брюсселе: Мы не будем умолять о членстве в НАТО

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Вторник, 10 сентября 2019, 22:59

Источник: "Интерфакс-Украина"

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в штаб-квартиру НАТО рассказал, будет ли подниматься вопрос предоставления Украине Плана действий в отношении членства в Альянсе.

Прямая речь: "Всему свое время…

...Я лично исповедую прагматический подход. В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами".

Детали: Министр заверил, что "именно такой подход будет продвигать на своей должности". 

В ходе визита в штаб-квартиру НАТО Кулеба договорился "активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО".

Предыстория:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО. Народные депутаты приняли за основу и в целом проект постановления с призывом к странам НАТО предоставить Украине план действий по членству в организации.
  • Согласно проекту №10007, Рада обратится к "лидерам государств НАТО, Североатлантическому Совету и парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов".
  • Также, ВР в своем обращении призвала Альянс на саммите в Лондоне в декабре 2019 года одобрить для Украины план действий по членству в НАТО.

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Темы: НАТО Украина


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