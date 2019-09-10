Кулеба в Брюсселе: Мы не будем умолять о членстве в НАТО
Источник: "Интерфакс-Украина"
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в ходе визита в штаб-квартиру НАТО рассказал, будет ли подниматься вопрос предоставления Украине Плана действий в отношении членства в Альянсе.
Прямая речь: "Всему свое время…
...Я лично исповедую прагматический подход. В отношениях с НАТО и в отношениях с ЕС нужно достигать того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми. Мы не должны стоять возле дверей и стучаться в закрытые двери и умолять "возьмите нас". Мы должны работать таким образом, чтобы они поняли, что без нас они слабее, чем с нами".
Детали: Министр заверил, что "именно такой подход будет продвигать на своей должности".
В ходе визита в штаб-квартиру НАТО Кулеба договорился "активизировать работу совместной рабочей группы по военной реформе Украина-НАТО".
Предыстория:
- 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО. Народные депутаты приняли за основу и в целом проект постановления с призывом к странам НАТО предоставить Украине план действий по членству в организации.
- Согласно проекту №10007, Рада обратится к "лидерам государств НАТО, Североатлантическому Совету и парламентской ассамблее НАТО, национальным парламентам государств-членов".
- Также, ВР в своем обращении призвала Альянс на саммите в Лондоне в декабре 2019 года одобрить для Украины план действий по членству в НАТО.