В Україну йдуть дощі й похолодання

11 вересня, в Україні очікується 24-29°, однак за кілька днів значно похолодає.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Укринформ.

"В Україні 11 вересня невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний та східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї та Криму окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°, на крайньому сході країни та в Карпатах 5-8° тепла; вдень в Україні 24-29°", - зазначається у повідомленні.

У Київській області 11 вересня хмарно і без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.

12-13 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 24-29°, 13 вересня в західних областях 21-26°.

У Києві та столичній області 12-13 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 24-29°.

В Україні 14-15 вересня вночі без опадів, вдень, крім південних областей, місцями невеликий дощ. Температура 14 вересня вночі 9-15°, на узбережжі до 18°; вдень 22-28°, на заході та півночі 17-23°; 15 вересня зниження температури на 3-5°.

У Києві та столичній області 14 -15 вересня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура 14 вересня вночі 10-15°; вдень 17-22°; 15 вересня зниження температури на 3-5°.

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