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В Украину идут дожди и похолодание

Среда, 11 сентября 2019, 01:07
В Украину идут дожди и похолодание

11 сентября, в Украине ожидается 24-29°, однако через несколько дней значительно похолодает.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Укринформ.

"В Украине 11 сентября небольшой дождь. Без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 18°, на крайнем востоке страны и в Карпатах 5-8° тепла, днем в Украине 24-29°", - отмечается в сообщении.

В Киевской области 11 сентября облачно и без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.

12-13 сентября в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на побережье морей до 17°; днем 24-29°, 13 сентября в западных областях 21-26°.

В Киеве и столичной области 12-13 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 24-29°.

В Украине 14-15 сентября ночью без осадков, днем, кроме южных областей, местами небольшой дождь. Температура 14 сентября ночью 9-15°, на побережье до 18°; днем 22-28°, на западе и севере 17-23°; 15 сентября снижение температуры на 3-5°.

В Киеве и столичной области 14-15 сентября ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура 14 сентября ночью 10-15°, днем 17-22°; 15 сентября снижение температуры на 3-5°.

Напомним:

  • В результате шторма, прошедшего южной частью побережья оккупированного Крымского полуострова, погибли шесть человек.

Темы: погодаКарпаты
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