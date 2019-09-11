У Північній Кореї випробували "надвелику реактивну установку"

4524 перегляди
Середа, 11 вересня 2019, 05:57

У КНДР пройшли випробування великої системи залпового вогню.

Про це з посиланням на ЦТАК повідомляє південнокорейське агентство Yonhap

Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто був присутній і керував тестовим запуском.

"Верховний лідер зазначив, що система озброєння надгабаритної реактивної системи залпового вогню була остаточно перевірена з точки зору бойових операцій, характеристики траєкторії, точності і функції самонаведення", - йдеться в повідомленні.

У вівторок військові Південної Кореї заявила, що КНДР двічі випустила непізнані снаряди у бік Японського моря. Обидва снаряди пролетіли близько 330 км у східному напрямку.

Нагадаємо:

  • Північна Корея запустила дві ракети ближнього радіусу дії. 
  • Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань.



Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КНДР


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Лондон, Париж і Берлін закликали зберігати санкції проти КНДР 28 серпня 2019, 02:26
У КНДР заявили про загрозу нової холодної війни 22 серпня 2019, 06:38
КНДР провела запуск ракет 16 серпня 2019, 06:47
Усі новини
Головні новини
Цемах повертається в Україну
Друга "слуга народу" скнопкодавила
Нідерланди визнали Цемаха підозрюваним у справі MH17
Розпуск ЦВК: голова комісії відповіла на претензії Зеленського 
Усі новини
поради

Автомобільна аптечка: 10 речей, які там мусять бути

дослідження

5 наукових досліджень, які варто знати батькам

сім'я

6 найгірших порад, які батьки можуть давати своїм дітям