У Північній Кореї випробували "надвелику реактивну установку"

У КНДР пройшли випробування великої системи залпового вогню.

Про це з посиланням на ЦТАК повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.

Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто був присутній і керував тестовим запуском.

"Верховний лідер зазначив, що система озброєння надгабаритної реактивної системи залпового вогню була остаточно перевірена з точки зору бойових операцій, характеристики траєкторії, точності і функції самонаведення", - йдеться в повідомленні.

У вівторок військові Південної Кореї заявила, що КНДР двічі випустила непізнані снаряди у бік Японського моря. Обидва снаряди пролетіли близько 330 км у східному напрямку.

Нагадаємо:

Північна Корея запустила дві ракети ближнього радіусу дії.

Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань.





