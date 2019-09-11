У Північній Кореї випробували "надвелику реактивну установку"
У КНДР пройшли випробування великої системи залпового вогню.
Про це з посиланням на ЦТАК повідомляє південнокорейське агентство Yonhap.
Зазначається, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин особисто був присутній і керував тестовим запуском.
"Верховний лідер зазначив, що система озброєння надгабаритної реактивної системи залпового вогню була остаточно перевірена з точки зору бойових операцій, характеристики траєкторії, точності і функції самонаведення", - йдеться в повідомленні.
У вівторок військові Південної Кореї заявила, що КНДР двічі випустила непізнані снаряди у бік Японського моря. Обидва снаряди пролетіли близько 330 км у східному напрямку.
Нагадаємо:
- Північна Корея запустила дві ракети ближнього радіусу дії.
- Наприкінці серпня дипломати з Великої Британії, Франції і Німеччини вказали на необхідність збереження санкцій щодо Північної Кореї після проведених Пхеньяном ракетних випробувань.
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