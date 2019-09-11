В Северной Кореи испытали "сверхкрупную реактивную установку"

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Среда, 11 сентября 2019, 05:57

В КНДР прошли испытания крупной системы залпового огня.

Об этом со ссылкой на ЦТАК сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Напомним:

  • Северная Корея запустила две ракеты ближнего радиуса действия. 
  • В конце августа дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали на необходимость сохранения санкций в отношении Северной Кореи после проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.

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Темы: КНДР


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