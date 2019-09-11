В Северной Кореи испытали "сверхкрупную реактивную установку"
Среда, 11 сентября 2019, 05:57
В КНДР прошли испытания крупной системы залпового огня.
Об этом со ссылкой на ЦТАК сообщает южнокорейское агентство Yonhap.
Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.
"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.
Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.
Напомним:
- Северная Корея запустила две ракеты ближнего радиуса действия.
- В конце августа дипломаты из Великобритании, Франции и Германии указали на необходимость сохранения санкций в отношении Северной Кореи после проведенных Пхеньяном ракетных испытаний.