В Северной Кореи испытали "сверхкрупную реактивную установку"

В КНДР прошли испытания крупной системы залпового огня.

Об этом со ссылкой на ЦТАК сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Напомним: