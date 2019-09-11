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На складах в Калиновке снова горит и взрывается

Среда, 11 сентября 2019, 13:09

На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, на территории арсенала горит сухая трава.

Источник: пресс-служба Калиновской РГА, Минобороны

Дословно Калиновская РГА: "На территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы на данный угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

 
ФОТО: местное издание "Вежа"

Детали: В министерстве сообщили, что на территории арсенала в зоне задымления зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

Сейчас на территории арсенала работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Продолжается локализация места возгорания. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

Отмечается, что угроз для гражданского населения и пострадавших нет.

Напомним: 

  • С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.
  • 26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.
  • Пострадали по меньшей мере два человека.
  • Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

Читайте также: На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

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Темы: взрывВинницкая областьВооруженные силы
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