На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, на территории арсенала горит сухая трава.

Источник: пресс-служба Калиновской РГА, Минобороны

Дословно Калиновская РГА: "На территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы на данный угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Детали: В министерстве сообщили, что на территории арсенала в зоне задымления зафиксировали 6 взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее, для дальнейшей утилизации.

Сейчас на территории арсенала работают специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка в ВСУ.

Продолжается локализация места возгорания. По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около 2 га сухой травы.

Отмечается, что угроз для гражданского населения и пострадавших нет.

Напомним:

С 2015 по 2018 год в Украине произошел ряд взрывов на военных складах с боеприпасами и техникой.

26 сентября 2017 года случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

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