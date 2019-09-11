На складах в Калиновке снова дымит

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Среда, 11 сентября 2019, 13:09

На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошли 4 взрыва, на территории арсенала горит сухая трава.

Источник: пресс-служба Калиновской РГА, Hromadske

Дословно Калиновская РГА: "На территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы на данный угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

 

Детали: По информации "Громадського" на территории арсенала произошло 4 взрыва. Сообщается, что пострадавших нет.

В пресс-службе Генштаба ВСУ "Украинской правде" сообщили, что вскоре о событии появится официальная информация.

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Темы: взрыв Винницкая область Вооруженные силы


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