На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области произошли 4 взрыва, на территории арсенала горит сухая трава.

Источник: пресс-служба Калиновской РГА, Hromadske

Дословно Калиновская РГА: "На территории 48 арсенала возникло возгорание сухой травы на данный угроза возникновения чрезвычайной ситуации".

Детали: По информации "Громадського" на территории арсенала произошло 4 взрыва. Сообщается, что пострадавших нет.

В пресс-службе Генштаба ВСУ "Украинской правде" сообщили, что вскоре о событии появится официальная информация.