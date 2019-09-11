Герасимов та Ар'єв відреагували на відібраний Зеленським статус дипломатів

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає, що рішення президента Володимира Зеленського позбавити його дипломатичного рангу може бути пов'язане з його критикою в адресу партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Джерело: LIGA.net, Facebook

Пряма мова: "Як на мене, це дрібно. І виникає одне питання: чи не пов'язане це з моїми критичними висловлюваннями на останніх засіданнях Верховної Ради проти рішень монобільшості?".

Деталі: Герасимов вважає, що це звання було присвоєне йому п'ятим президентом Петром Порошенком у повній відповідності з законом.

Він нагадав, що 4 останні роки займав офіційну посаду в керівництві парламентської делегації в ПАРЄ, тому указ Порошенка стосувався не особисто його, а був "визнанням заслуг усієї делегації України".

Володимир Ар'єв також заявив: "Рангів не просив, працюватиму заради України зі званнями чи без. Дріб‘язковість не коментую. Мені зараз важливіше зробити все, щоб проект резолюції ПАРЄ з приводу кримських татар мав пристойний вигляд".

Що було раніше: 11 вересня президент Володимир Зеленський позбавив дипломатичних рангів "надзвичайних і повноважних послів" народних депутатів від "Європейської солідарності" Артура Герасимова і Володимира Ар'єва.

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