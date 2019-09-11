Герасимов отреагировал на отобранный у него Зеленским статус дипломата
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что решение президента Владимира Зеленского лишить его дипломатического ранга может быть связано с его критикой в адрес партии "Слуга народа" в Верховной Раде.
Источник: LIGA.net.
Прямая речь: "Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?".
Детали: Герасимов считает, что это звание было присвоено ему пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с законом.
Он напомнил, что 4 последних года занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ, поэтому указ Порошенко касался не лично его, а был "признанием заслуг всей делегации Украины".
Что было раньше: 11 сентября президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.
Предыстория:
- 10 сентября Арьев обвинял председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседание ПАСЕ, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
- 30 августа во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности, Зеленский сорвался на Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказал Зеленский Герасимову.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua