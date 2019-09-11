Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что решение президента Владимира Зеленского лишить его дипломатического ранга может быть связано с его критикой в адрес партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Источник: LIGA.net.

Прямая речь: "Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?".

Детали: Герасимов считает, что это звание было присвоено ему пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с законом.

Он напомнил, что 4 последних года занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ОБСЕ, поэтому указ Порошенко касался не лично его, а был "признанием заслуг всей делегации Украины".

Что было раньше: 11 сентября президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

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