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Герасимов и Арьев отреагировали на отобранный Зеленским статус дипломатов

Среда, 11 сентября 2019, 13:33
Герасимов и Арьев отреагировали на отобранный Зеленским статус дипломатов

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов считает, что решение президента Владимира Зеленского лишить его дипломатического ранга может быть связано с его критикой в адрес партии "Слуга народа" в Верховной Раде.

Источник: LIGA.net Facebook

Прямая речь: "Как по мне, это мелко. И возникает один вопрос: не связано ли это с моими критическими высказываниями на последних заседаниях Верховной Рады против решений монобольшинства?".

Детали: Герасимов считает, что это звание было присвоено ему пятым президентом Петром Порошенко в полном соответствии с законом.

Он напомнил, что 4 последних года занимал официальную должность в руководстве парламентской делегации в ПАСЕ, поэтому указ Порошенко касался не лично его, а был "признанием заслуг всей делегации Украины".

Владимир Арьев также заявил: "Рангов не просил, буду работать ради Украины со званиями или без. Мелочность не комментирую. Мне сейчас важнее сделать все, чтобы проект резолюции ПАСЕ по поводу крымских татар имел приличный вид".

Что было раньше: 11 сентября президент Владимир Зеленский лишил дипломатических рангов "чрезвычайных и полномочных послов" народных депутатов от "Европейской солидарности" Артура Герасимова и Владимира Арьева.

Предыстория: 

  • 10 сентября Арьев обвинил председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в блокировании поездки на заседание ПАСЕ, где будут рассматривать нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.
  • 30 августа во время рассмотрения законопроекта о снятии неприкосновенности, Зеленский сорвался на Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказал Зеленский Герасимову. 

УП, дополнено

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Темы: Европейская солидарностьЗеленский
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