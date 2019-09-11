Зеленський позбавив Герасимова і Ар’єва дипломатичних рангів

Президент Володимир Зеленський позбавив дипломатичних рангів "надзвичайних і повноважних послів" народних депутатів від "Європейської солідарності" Артура Герасимова та Володимира Ар’єва та екс-депутата Георгія Логвинського.

Джерело: указ президента №680

Дослівно: "Скасувати як такі, що видані безпідставно: указ президента від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла В.Ар’єву та А.Герасимову".

Деталі: Також Зеленський скасував указ попереднього президента Петра Порошенка від 19 травня 2019 року № 298 "Про присвоєння дипломатичного рангу".

В указі Порошенка № 298 йшлося про присвоєння Георгію Логвинському дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла.

Що було раніше: 10 вересня Ар'єв звинувачував голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у блокуванні поїздки на засідання ПАРЄ, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

30 серпня під час розгляду законопроекту про зняття недоторканності, Зеленський зірвався на Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказав Зеленський Герасимову.

У 2017 році Логвинського обрали віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи.

Логвинський фігурує у справі "Золотого мандарину", яка стала відомою після "акваріумних плівок" з кабінету керівника САП Назара Холодницького.

НАБУ розслідує схему, у якій керівники Міністерства юстиції, ймовірно, домовившись з Логвинським, заволоділи бюджетними коштами на суму 54,2 млн грн, перерахувавши їх на фірму ТОВ "Золотой Мандарин Ойл".

НАБУ зібрали докази та разом з прокурором були готові вручати підозри. Тоді у справу незаконно втрутився Холодницький, передавши її іншому прокурору. Саме на "акваріумних плівках" керівник САП казав Логвинському, що повністю контролює ситуацію і йому немає за що перейматися.

Крім цієї справи, в НАБУ розслідують можливу причетність нардепа Логвинського до заволодіння майном ТОВ "Бельведер Україна" на 40 млн грн, а також до заволодіння активами ПАТ "Банк Столиця".