Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський позбавив Герасимова і Ар’єва дипломатичних рангів

Середа, 11 вересня 2019, 10:36
Зеленський позбавив Герасимова і Ар’єва дипломатичних рангів

Президент Володимир Зеленський позбавив дипломатичних рангів "надзвичайних і повноважних послів" народних депутатів від "Європейської солідарності" Артура Герасимова та Володимира Ар’єва та екс-депутата Георгія Логвинського.

Джерело: указ президента №680

Дослівно: "Скасувати як такі, що видані безпідставно: указ президента від 18 травня 2019 року № 275 "Про присвоєння дипломатичних рангів" в частині, яка стосується присвоєння дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла В.Ар’єву та А.Герасимову".

Деталі: Також Зеленський скасував указ попереднього президента Петра Порошенка від 19 травня 2019 року № 298 "Про присвоєння дипломатичного рангу".

В указі Порошенка № 298 йшлося про присвоєння Георгію Логвинському дипломатичного рангу надзвичайного і повноважного посла.

Що було раніше: 10 вересня Ар'єв звинувачував голову Верховної Ради Дмитра Разумкова у блокуванні поїздки на засідання ПАРЄ, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

30 серпня під час розгляду законопроекту про зняття недоторканності, Зеленський зірвався на Герасимова. "А чо вы орете постоянно?", - сказав Зеленський Герасимову.

У 2017 році Логвинського обрали віце-президентом парламентської асамблеї Ради Європи.

Логвинський фігурує у справі "Золотого мандарину", яка стала відомою після "акваріумних плівок" з кабінету керівника САП Назара Холодницького. 

НАБУ розслідує схему, у якій керівники Міністерства юстиції, ймовірно, домовившись з Логвинським, заволоділи бюджетними коштами на суму 54,2 млн грн, перерахувавши їх на фірму ТОВ "Золотой Мандарин Ойл".

НАБУ зібрали докази та разом з прокурором були готові вручати підозри. Тоді у справу незаконно втрутився Холодницький, передавши її іншому прокурору. Саме на "акваріумних плівках" керівник САП казав Логвинському, що повністю контролює ситуацію і йому немає за що перейматися. 

Крім цієї справи, в НАБУ розслідують можливу причетність нардепа Логвинського до заволодіння майном ТОВ "Бельведер Україна" на 40 млн грн, а також до заволодіння активами ПАТ "Банк Столиця".

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийАр’євПорошенкоукази
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський із Болгарії несподівано вирушив у Чехію
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: