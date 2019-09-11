Уволились сразу три заместителя Князева: в полиции новые назначения

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Среда, 11 сентября 2019, 13:42

Трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранець и Виталий Невгад подали в отставку и были освобождены.

Источник: комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало "Украинской правде"

Прямая речь: "Три офицера полиции подали в отставку и уволены из рядов Национальной полиции по собственному желанию".

Детали: Генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад возглавлял Главное следственное управление, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранець был начальником Департамента защиты экономики, а первый заместитель председателя НПУ генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин возглавлял криминальную полицию.

11 сентября председатель Нацполиции Сергей Князев представил личному составу своего нового заместителя и нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкеридзе, ранее занимавший должность заместителя председателя ГСУ.

 

Князев очертил три направления деятельности, которые воплотить новый начальник ГСУ: легализация детективов в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 закона о уголовный проступок, реализация проекта о уголовный проступок и внедрение электронного документооборота.

Тракало также рассказал, что на должность заместителя председателя Нацполиции назначен Вадим Трояна, а первым заместителем Князева стал Евгений Коваль.

Прямая речь: "О пятнадцатой часов состоится представление Князевым своего первого заместителя Евгения Коваля, который до этого возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции и показал высокие результаты работы на этой должности".

 
 

Валентина Романенко, УП

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Темы: полиция


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