Уволились сразу три заместителя Князева: в полиции новые назначения

Трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.

Источник: комментарий представителя Нацполиции Ярослава Тракало "Украинской правде"

Прямая речь: "Три офицера полиции подали в отставку и уволены из рядов Национальной полиции по собственному желанию".

Детали: Генерал полиции третьего ранга Виталий Невгад возглавлял Главное следственное управление, генерал полиции третьего ранга Игорь Купранец был начальником Департамента защиты экономики, а первый заместитель председателя НПУ генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин возглавлял криминальную полицию.

11 сентября председатель Нацполиции Сергей Князев представил личному составу своего нового заместителя и нового руководителя Главного следственного управления Нацполиции Максима Цуцкиридзе, ранее занимавший должность заместителя председателя ГСУ.

Князев очертил три направления деятельности, которые должен воплотить новый начальник ГСУ: легализация детективов в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 закона об уголовном проступке, реализация проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота.

Тракало также рассказал, что на должность заместителя председателя Нацполиции назначен Вадим Троян, а первым заместителем Князева стал Евгений Коваль.

Прямая речь: "В пятнадцать часов состоится представление Князевым своего первого заместителя Евгения Коваля, который до этого возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции и показал высокие результаты работы на этой должности".

Что произошло ранее: В середине августа ушел в отставку заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

Напомним: