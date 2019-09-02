Геращенко мітить в заступники Авакова – декларація
Народний депутат 8 скликання від партії "Народний фронт" радник глави МВС Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.
Про це свідчить його електронна декларація за 2018 рік, завантажена в реєстр 1 вересня о 21:46.
Згідно з даними в реєстрі, Геращенко подав декларацію як кандидат на посаду заступника глави МВС.
Геращенко – багаторічний радник Арсена Авакова, який очолює це відомство з лютого 2014-го. Аваков зберіг свою посаду в новому складі уряду. Представники громадянського суспільства та активісти неодноразово проводили акції протесту з вимогою його відставки.
Нагадаємо:
- 29 серпня народні депутати 9 скликання призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука, міністра оборони та закордонних справ (квота президента), інших членів уряду (пакетом).
- Гончарук запевнив, що Авакову "окреслили червоні лінії", за які не можна переступати.
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