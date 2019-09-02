Геращенко мітить в заступники Авакова – декларація

Народний депутат 8 скликання від партії "Народний фронт" радник глави МВС Антон Геращенко претендує на посаду заступника міністра внутрішніх справ.

Про це свідчить його електронна декларація за 2018 рік, завантажена в реєстр 1 вересня о 21:46.

Згідно з даними в реєстрі, Геращенко подав декларацію як кандидат на посаду заступника глави МВС.

Геращенко – багаторічний радник Арсена Авакова, який очолює це відомство з лютого 2014-го. Аваков зберіг свою посаду в новому складі уряду. Представники громадянського суспільства та активісти неодноразово проводили акції протесту з вимогою його відставки.

Нагадаємо:

Читайте також: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів