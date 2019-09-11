Пожежу на військовому складі в Калинівці загасили

Ліквідували пожежу на території військового складу у Калинівському районі Вінницької області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 11 вересня на території військового складу 48 арсеналу Збройних сил України, розташованого на території Калинівського району Вінницької області загорілася суха трава.

За словами рятувальників, площа загорання склала до 1,5 гектара. Існувала загроза перекидання вогню склади з боеприпасами.

Дослівно: "О 13 год. 17 хв. пожежу було локалізовано, а о 15:15 - ліквідовано. Жертв та постраждалих немає".

Що відбулося раніше: На складах боєприпасів у районі Калинівки Вінницької області зафіксували 6 вибухів боєприпасів. Стало відомо, що на території арсеналу горить суха трава.

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