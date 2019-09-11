Пожар на военном складе в Калиновке потушили

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Среда, 11 сентября 2019, 18:10

Ликвидирован пожар на территории военного склада в Калиновском районе Винницкой области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 11 сентября на территории военного склада 48 арсенала Вооруженных сил Украины, расположенного на территории Калиновского района Винницкой области загорелась сухая трава.

По словам спасателей, площадь возгорания составила до 1,5 гектара. Существовала угроза опрокидывания огня склады с боеприпасами.

Дословно: "В 13 час. 17 мин. пожар был локализован, а в 15:15 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет".

Что произошло ранее: На складах боеприпасов в районе Калиновки Винницкой области зафиксировали 6 взрывов боеприпасов. Стало известно, что на территории арсенала горит сухая трава.

Знать больше: 

На пороховой бочке. Когда и почему в Украине взрывались армейские склады

Украинская правда

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Темы: пожар Винницкая область армия


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