Генштаб показав, як горить арсенал боєприпасів у Калинівці

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Середа, 11 вересня 2019, 15:01

Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що пожежу на військовому арсеналі поблизу Калинівки локалізували, нових осередків займання не спостерігається.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На військовому арсеналі поблизу смт. Калинівка продовжуються заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:20 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території". 

 

Деталі: Наголошується, що загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає. 

 

На місці події працюють оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ, фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.

Що було раніше: На складах боєприпасів у районі Калинівки Вінницької області зафіксували 6 вибухів боєприпасів, на території арсеналу горить суха трава.

Знати більше: На пороховій бочці. Коли й чому в Україні вибухали армійські склади

Передісторія:

  • З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
  • 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
  • Тоді постраждали щонайменше дві особи.
  • Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

Українська правда

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Теми: пожежа Вінницька область Збройні сили


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