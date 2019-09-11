Генштаб показав, як горить арсенал боєприпасів у Калинівці
Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що пожежу на військовому арсеналі поблизу Калинівки локалізували, нових осередків займання не спостерігається.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "На військовому арсеналі поблизу смт. Калинівка продовжуються заходи з ліквідації наслідків події. Станом на 13:20 осередки загоряння локалізовані, нових не спостерігається. Місцями присутні поодинокі задимлення території".
Деталі: Наголошується, що загрози для військовослужбовців та місцевих жителів немає.
На місці події працюють оперативна група на чолі з першим заступником начальника Генштабу ЗСУ, фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій, працівники Нацполіції та Військової служби правопорядку у ЗСУ.
Що було раніше: На складах боєприпасів у районі Калинівки Вінницької області зафіксували 6 вибухів боєприпасів, на території арсеналу горить суха трава.
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Передісторія:
- З 2015 по 2018 рік в Україні сталася низка вибухів на військових складах з боєприпасами та технікою.
- 26 вересня 2017 року сталася пожежа на складах боєприпасів у районі міста Калинівка Вінницької області.
- Тоді постраждали щонайменше дві особи.
- Слідчі відпрацьовували чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.
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