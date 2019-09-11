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Регламентний комітет викликав Геращенко за "зелених чоловічків"

Середа, 11 вересня 2019, 21:51

Джерело: Ірина Геращенко у Facebook

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради запросив на засідання 12 вересня народну депутатку фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко.

Деталі: Члени комітету роглянуть лист голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії стосовно висловлювань Геращенко під час виступу з трибуни у вівторок, 10 вересня.

Пряма мова: "Викликають "на ковьор". У відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно...

...У нас поки що є свобода слова і свобода висловлювання. А на місці регламентного і вождів слуг я б зайнялася своїми власними кнопкодавами".

Що цьому передувало: 10 вересня Рада прийняла за основу проект закону №1043 про внесення змін до регламенту Верховної Ради "щодо протидії зловживанням правами народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Ним передбачено скасувати норму, за якою один депутат може реєструвати проект постанови про скасування рішення, прийнятого парламентом. Це буде можливо лише, коли ініціативу підтримають не менше 150 народних депутатів.

Геращенко з трибуни заявила: "5 років тому "зеленые человечки" захопили Крим, зараз "зеленые человечки" захоплюють український парламент".

Українська правда

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Теми: Верховна РадакомітетиГеращенко
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