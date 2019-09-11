Регламентный комитет вызвал Геращенко за "зеленых человечков"

Источник: Ирина Геращенко в Facebook

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады пригласил на заседание 12 сентября народного депутата фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко.

Детали: Члены комитета рассмотрят письмо председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии относительно высказываний Геращенко во время выступления с трибуны во вторник, 10 сентября.

Прямая речь: "Вызывают "на ковер". В ответ на грубое нарушение новым спикером регламента я выступила эмоционально и обидела...

...У нас пока свобода слова и свобода выражения. А на месте регламентного и вождей слуг я бы занялась своими собственными кнопкодавами".

Что этому предшествовало: 10 сентября Рада приняла за основу проект закона №1043 о внесении изменений в регламент Верховной Рады "по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры".

Законом призван отменить норму, по которой один депутат может регистрировать проект постановления об отмене решений, принятых парламентом. Это будет возможно только, когда инициативу поддержат не менее 150 нардепов.

Геращенко с трибуны заявила: "5 лет назад "зеленые человечки" захватили Крым, сейчас "зеленые человечки" захватывают украинский парламент".