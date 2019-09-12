Аброськин опроверг свое увольнение с должности заместителя главы НПУ

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Четверг, 12 сентября 2019, 06:48

Генерал полиции второго ранга Вячеслав Аброськин не уволен с должности первого заместителя председателя НПУ.

Источник: facebook Аброськина

Прямая речь: "Да, я разговаривал с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, собратья по защите нашей страны".

Что было раньше: 11 сентября представитель Нацполиции Ярослав Тракало в комментарии Украинской правде сообщил, что трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку и были уволены.

В этот же день Аброськин участвовал в процессе передачи оружия НПУ тремя добровольческими батальонами.

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Темы: полиция


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