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Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений

Четвер, 12 вересня 2019, 07:23
Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: ранковий звіт штабу ООС

Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння - БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та  Павлополя.

На півночі найманці 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського,  Новгородського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, зазначили у штабі.

Нагадаємо:

  • 11 вересня проросійські бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню. 

Українська правда
Теми: ООСДонбасвійна
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