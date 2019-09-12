Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: ранковий звіт штабу ООС

Дослівно: "Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння - БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та Павлополя.

На півночі найманці 5 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, зазначили у штабі.

Нагадаємо: