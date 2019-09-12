Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил загинули, один отримав важке поранення, зазначили у штабі.

Деталі: На сході противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил неподалік Богданівки, Невельського, Новогнатівки, поблизу Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика та Павлополя.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці 18 разів порушили режим припинення вогню.

Українська правда

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