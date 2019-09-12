Сутки в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: утренний отчет штаба ООС
Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения - БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия".
Детали: На востоке противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки, Невельского, Новогнатовки, вблизи Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.
На севере наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Желобков, Зайцево, Луганского, Новолуганского, Новгородского.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение, отметили в штабе.
Напомним:
11 сентября пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.
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