Сутки в ООС: 18 обстрелов, двое погибших, один - тяжело ранен

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Четверг, 12 сентября 2019, 07:23

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: утренний отчет штаба ООС

Дословно: "Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения - БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия".

Детали: На востоке противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку Богдановки, Невельского, Новогнатовки, вблизи Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика и Павлополя.

На севере наемники 5 раз обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Желобков, Зайцево, Луганского, Новолуганского, Новгородского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, один получил тяжелое ранение, отметили в штабе.

Напомним:

11 сентября пророссийские боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс война


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