"Україна проти Росії": ЄСПЛ оприлюднить рішення пізніше

11 вересня в Європейському суді з прав людини у Страсбурзі відбулися перші слухання у справі "Україна проти Росії", яка стосується порушень прав людини в Криму.

Джерело: "Громадське" з посиланням на заяву ЄСПЛ.

Після завершення 3-годинної сесії головуючий суддя заявив, що рішення буде оголошено пізніше.

За очікуванням українських оглядачів, це станеться не раніше від середини наступного року.

Деталі: Слухання ЄСПЛ стосувалися справи за заявою України від 13 березня 2014 року, У ній Україна стверджує, що "з 27 лютого 2014 року Росія контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід’ємною частиною України".

Росію звинувачують у порушенні статей Конвенції про захист прав людини, зокрема право на життя, свободу й особисту недоторканність, свободу слова і пересування та справедливий суд. Росія відкидає звинувачення в тому, що вона відповідальна за анексію.

Британський юрист Бен Еммерсон, який представляє український уряд, заявив суду, що Україна втратила контроль над Кримом 27 лютого "в результаті військового вторгнення збройних сил Російської Федерації за підтримки проросійських політичних і воєнізованих представників у Криму".

Заступник міністра юстиції Росії Михайло Гальперін намагався переконати суд у тому, що на момент анексії Україна не мала конституційної влади, якій би мала підпорядковуватися місцева влада в Криму.

За його словами, керівництво України не було демократичним: "Керівні позиції в уряді, включно з посадою міністра оборони, посідали фашисти з партії "Свобода" та з "Правого сектора".

Британський юрист, який представляв інтереси Росії, Майкл Свейнстон говорив про те, що Україна лише намагається просувати свою пропаганду та справа є політичною і не входить до компетенції ЄСПЛ.

За словами заступника міністра юстиції України Івана Ліщини, розуміючи, що Страсбурзький суд не може розглядати саме питання про окупацію й анексію Криму, українська сторона сподівалася лише на те, щоб встановити факт втрати нею "ефективного контролю" над півостровом і встановити дату цієї події.

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