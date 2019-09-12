"Украина против России": ЕСПЧ обнародует решение позже

11 сентября в Европейском суде по правам человека в Страсбурге состоялось первое слушание по делу "Украина против России", касающегося нарушений прав человека в Крыму.

Источник: "Громадське" со ссылкой на заявление ЕСПЧ.

По завершении 3-часовой сессии председательствующий судья заявил, что решение будет объявлено позже.

По ожиданиям украинских обозревателей, это случится не раньше середины следующего года.

Детали: Слушания ЕСПЧ касались дела по заявлению Украины от 13 марта 2014 года, в нем Украины утверждает, что "с 27 февраля 2014 года Россия контролирует Автономную Республику Крым, которая является неотъемлемой частью Украины".

Россию обвиняют в нарушении статей Конвенции о защите прав человека, в частности права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, свободу слова и передвижения и справедливый суд. Россия отвергает обвинения в том, что она ответственна за аннексию.

Британский юрист Бен Эммерсон, представляющий украинское правительство, заявил суду, что Украина потеряла контроль над Крымом 27 февраля "в результате военного вторжения вооруженных сил Российской Федерации при поддержке пророссийских политических и военизированных представителей в Крыму".

Заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин пытался убедить суд в том, что на момент аннексии Украина не имела конституционной власти, которой должны были бы подчиняться местные власти в Крыму.

По его словам, руководство Украины не было демократическим: "Руководящие позиции в правительстве, включая должности министра обороны, занимали фашисты из партии "Свобода" и из "Правого сектора".

Британский юрист, представлявший интересы России, Майкл Свейнстон говорил о том, что Украина только пытается продвигать свою пропаганду и дело является политическим и не входит в компетенцию ЕСПЧ.

По словам заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищины, понимая, что Страсбургский суд не может рассматривать именно вопрос об оккупации и аннексии Крыма, украинская сторона надеялась только на то, чтобы установить факт потери ею "эффективного контроля" над полуостровом и установить дату этого события.

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