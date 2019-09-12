Безсмертний: Меркель ввела Медведчука у переговори про обмін за наводкою Путіна

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Четвер, 12 вересня 2019, 10:38

Колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний заявляє, що Віктор Медведчук отримав повідну роль у переговорах про визволення полонених із подачі канцлера Німеччини Ангела Меркель.

Джерело: інтерв’ю програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською на "24 каналі" 11 вересня.

Пряма мова: "Якби не Меркель в цьому процесі, Медведчук би з самого початку ніякої ролі там не грав. Це вона за наводкою Путіна інкорпорувала Медведчука в цей процес, а Порошенко цей пас прийняв.

Чому він це зробив – це питання до самого Петра Олексійовича. Більше того, за його власною вказівкою Медведчук був на зв’язках з СБУ, зокрема з Василем Грицаком. 

Проте Медведчук не брав участі у обміну полонених, особливо в цьому останньому. Зазначу, що поява Медведчука в будь-якому процесі супроводжується двома речами – "порятунком" і бізнесом".

Безсмертний також заявив: "Обмін полоненими я не вважаю ні перемогою, ні зрадою, а вважаю це щастям сімей, до яких повернули дітей, синів, батьків, чоловіків тощо. Для країни це теж ні зрада, ні перемога, а просто щастя сімей".

Коментуючи роль президента Володимира Зеленського в обміні політв’язнів за формулою "35 на 35", він сказав: "Я за об’єктивність оцінки. За часів президентства Порошенка теж було звільнено майже 3 тисячі людей – і не помічати цього не можна".

Безсмертний вважає: "Якби не два аргументи – арешт і доставка Цемаха та його свідчення – цього б звільнення не було. Адже він дав серйозні наводки, які формалізували те, про що говорилося на аналітичному рівні. 

Навколо Цемаха є великий міф і конкретні свідчення, які дають багато можливостей вийти на різні фігури і отримати ще свідчення. Фігура Цемаха дуже важлива, але ми на сьогодні живемо в міфі навколо нього, що начебто він знає все. Але він до кінця нічого не знає, він просто виконував свою роль, яку він зіграв".

Знати більше: Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія:

  • 13 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, хоча повернув його туди лише 9 липня.
  • Віктор Медведчук – кум російського президента Володимира Путіна, політик проросійських і федералістських позицій.
  • П’ятий президент України Петро Порошенко ввів його у процес переговорів щодо обміну полоненими бойовиків Донбасу через його здатність домовитися з Путіним, але останнім часом і переговори щодо полонених, і переговори щодо політв’язнів буксували.

Олена Рощенко, УП

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Теми: Медведчук Путін Меркель Порошенко полонені


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