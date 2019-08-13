Зеленський видалив Безсмертного з мінських переговорів
Джерело: указ президента.
Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Дослівно: "Увільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи".
Деталі: Зеленський частково змінив 1 статтю свого указу від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі".
Безсмертний дізнався про звільнення з ТКГ від медіа.
Цьому передувала заява Безсмертного про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.
Передісторія:
- Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
- Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
- 6 серпня біля Павлополя через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
- Президент України говорив із президентом Росії про загострення ситуації на Донбасі та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
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