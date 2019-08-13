Зеленський видалив Безсмертного з мінських переговорів

Джерело: указ президента.

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Дослівно: "Увільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи".

Деталі: Зеленський частково змінив 1 статтю свого указу від 19 червня 2019 року №414 "Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі".

Безсмертний дізнався про звільнення з ТКГ від медіа.

Цьому передувала заява Безсмертного про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.

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