У Росії обшукують прихильників Навального в 41 місті

Співробітники російського слідчого комітету проводять обшуки у прихильників Олексія Навального і в штабах його Фонду боротьби з корупцією у різних містах Росії.

Джерело: російське видання ТАСС, сторінка Навального у Facebook

Деталі: Сам Навальний заявляє, що тривають 150 одночасних обшуків у 41 місті Росії.

За словами глави правозахисної організації "Агора" в РФ Павла Чікова, обшуки тривають у співробітників ФБК і в штабах Навального, а також у активістів організації "Голос".

Дослівно Чіков: "Наразі відомо про слідчі дії в містах Балаково, Білгород, Владивосток, Воронеж, Єкатеринбург, Іжевськ, Іркутськ, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярськ, Курган, Липецьк, Мурманськ, Нижній Новгород, Новосибірськ, Пенза, Перм, Омськ, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томськ, Тюмень, Хабаровськ, Чебоксари, Челябінськ".

Він вважає, що обшуки проводяться на підставі постанов Басманного суду Москви від 4 вересня, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

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