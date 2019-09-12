В России обыскивают сторонников Навального в 41 городе

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Четверг, 12 сентября 2019, 11:42

Сотрудники российского следственного комитета проводят обыски у сторонников Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией в разных городах России.

Источник: российское издание ТАСС, страница Навального в Facebook

Детали: Сам Навальный заявляет, что продолжаются 150 одновременных обысков в 41 городе России.

По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, обыски проходят в сотрудников ФБК и в штабах Навального, а также у активистов организации "Голос".

Дословно Чиков: "Известно о следственных действиях в городах Балаково, Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск".

Он считает, что обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября, однако официального подтверждения этой информации нет.

По его словам, адвоката Владимира Воронина, обыски могут быть связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое возбудили после событий в Москве 27 июля.

Напомним:

  • 10 августа анонимный телеграмм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов в Москве.
  • 27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После обеих акций были задержаны сотни человек.
  • После протеста российские правоохранители завели уголовное дело.
  • В конце июля российские силовики проводили массовые обыски у участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля. 

Украинская правда

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Темы: Росcия обыски


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