В России обыскивают сторонников Навального в 41 городе
Сотрудники российского следственного комитета проводят обыски у сторонников Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией в разных городах России.
Источник: российское издание ТАСС, страница Навального в Facebook
Детали: Сам Навальный заявляет, что продолжаются 150 одновременных обысков в 41 городе России.
По словам главы правозащитной организации "Агора" Павла Чикова, обыски проходят в сотрудников ФБК и в штабах Навального, а также у активистов организации "Голос".
Дословно Чиков: "Известно о следственных действиях в городах Балаково, Белгород, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Курган, Липецк, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пенза, Пермь, Омск, Оренбург, Санкт-Петербург, Саратов, Ставрополь, Тамбов, Томск, Тюмень, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск".
Он считает, что обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября, однако официального подтверждения этой информации нет.
По его словам, адвоката Владимира Воронина, обыски могут быть связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое возбудили после событий в Москве 27 июля.
Напомним:
- 10 августа анонимный телеграмм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов в Москве.
- 27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После обеих акций были задержаны сотни человек.
- После протеста российские правоохранители завели уголовное дело.
- В конце июля российские силовики проводили массовые обыски у участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля.