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Поддержка Зеленского бьет рекорды: появился новый рейтинг

Четверг, 12 сентября 2019, 13:29
Поддержка Зеленского бьет рекорды: появился новый рейтинг
фото: ОП

Рейтинг довольных работой президента Владимира Зеленского в начале сентября вырос почти в полтора раза, по сравнению с июлем 2019 года.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг" 6-10 сентября

Дословно: "71% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 11% - противоположного мнения, 18% - не смогли сформировать свое отношение к нему. По сравнению с июлем этого года уровень удовлетворенности работой главы государства вырос почти в полтора раза".

Детали: В начале года довольных работой кандидата Зеленского было менее 20%, летом показатель довольных работой президента удерживался на уровне 50%.

Кроме того, 29% респондентов положительно оценивают работу премьер-министра Алексея Гончарука. В то же время, почти 60% опрошенных не смогли оценить работы главы правительства.

Работой Верховной Рады довольны 39% респондентов, недовольны - 16%. Затруднились оценить - 45%.

 

В общем 55% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 18% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу.

 

Для исследования были опрошены 2500 респондентов в возрасте от 18 лет 6-10 сентября. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Отметим, что на результаты рейтинга мог повлиять обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, который состоялся 7 сентября.

В результате обмена в Украину вернулись военнопленные 24 моряка и 11 политзаключенных. Пленников Кремля у трапа украинского самолета лично встречал президент и родные украинцев.

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля 

Напомним:

  • По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" по состоянию на июль 2019 года, 65% украинцев хотели, чтобы Зеленский завершил войну, а более трети - 36,6% ждала улучшения экономики страны.

Украинская правда

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Темы: опроссоциологияЗеленскийрейтинг
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