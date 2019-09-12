"За слова кидатимуть до в’язниці" – фракція заступилась за Геращенко

Фракція "Європейської солідарності" назвала рішення регламентного комітету вигнати її депутата Ірину Геращенко з 5 засідань Верховної Ради диктатурою і закликала нардепів не підтримувати це рішення.

Джерело: виступ нардепа від "Європейської солідарності" Миколи Княжицького з трибуни

Пряма мова: "Щойно стався безпрецедентний випадок на засіданні регламентного комітету… За це рішення проголосували лише представники одної фракції "Слуга народу". Представники всіх інших фракцій проголосували проти".

"Це рішення суперечить Конституції України, бо скасовуючи недоторканість, ми дозволили депутатам з цієї трибуни висловлюватися спокійно і вільно. Вважаємо це рішення неконституційним, недемократичним і принизливим".

"Хочу звернутися до всіх фракцій, в тому числі до "Слуги народу", до людей, які розуміють, що зараз оцими пальцями, що просто тиснуть кнопку, щодня вбивають демократію, обмежують свободу слова, завтра те саме скажуть вам".

"Влада все одно зміниться, незважаючи на те, що хтось бажає побудувати диктатуру. Хтось за висловлювання буде опинятися у в’язниці. Це перший дзвіночок закінчення демократії в Україні".

Деталі: Він нагадав, що Геращенко вирішили покарати за те, що вона порівняла депутатів з "зелеными человечками", які захопили Крим. Але, за словами Княжицького, Геращенко не згадувала жодну фракцію і жодного депутата, тож у цих словах "жодної образи не було".

Він закликав нардепів не голосувати за це рішення, бо це означатиме обмеження демократії.

Що було раніше: 12 вересня комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

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