"За слова будут бросать в тюрьму" – фракция вступилась за Геращенко

Фракция "Европейской солидарности" назвала решение регламентного комитета выгнать ее депутата Ирину Геращенко с 5 заседаний Верховной Рады диктатурой и призвала нардепов не поддерживать это решение.

Источник: выступление нардепа от "Европейской солидарности" Николая Княжицкого с трибуны

Прямая речь: "Только что произошел беспрецедентный случай на заседании регламентного комитета... За это решение проголосовали только представители одной фракции "Слуга народа". Представители всех других фракций проголосовали против".

"Это решение противоречит Конституции Украины, поскольку, отменяя неприкосновенность, мы позволили депутатам с этой трибуны высказываться спокойно и свободно. Считаем это решение неконституционным, недемократическим и унизительным".

"Хочу обратиться ко всем фракциям, в том числе к "Слуге народа", к людям, которые понимают, что сейчас этими пальцами, которые просто давят кнопку, ежедневно убивают демократию, ограничивают свободу слова, завтра то же скажут вам".

"Власть все равно изменится, несмотря на то, что кто-то хочет построить диктатуру. Кто-то за высказывания будет оказываться в тюрьме. Это первый звоночек окончания демократии в Украине".

Детали: Он напомнил, что Геращенко решили наказать за то, что она сравнила депутатов с "зелеными человечки", которые захватили Крым. Но, по словам Княжицкого, Геращенко не упоминала ни одну фракцию и ни одного депутата, поэтому в этих словах "никакой обиды не было".

Он призвал нардепов не голосовать за это решение, потому что это будет означать ограничение демократии.

Что было раньше: 12 сентября комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

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