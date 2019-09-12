Комітет рекомендує вигнати Геращенко з 5 засідань Ради

Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити співголову фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко права участі у п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.



Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Повідомляється, що таке рішення ухвалила більшість (шестеро проти п’ятьох) членів комітету. Нардеп "Європейської солідарності" Микола Княжицький стверджує, що таке рішення прийняли 6 нардепів від "Слуги народу" зі складу комітету: Сергій Кольченко, Ольга Савченко, Артем Культенко, Оксана Гринчук, Людмила Марченко, Павло Фролов.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся із заявою до комітету, у якій попросив відреагувати на неетичні висловлювання Геращенко.

Що було раніше: 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

Це сталося, коли Верховна Рада прийняла за основу законопроект про зміни до регламенту, яким пропонується обмежити індивідуальну ініціативу народних депутатів реєструвати проект постанови про скасування прийнятого парламентом рішення.

Водночас, зелений колір був основним у передвиборчій президентській кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу", яка здобула більшість місць у Верховній Раді.

Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.

Дослівно Геращенко: "Всі мої заяви, фрази, речення, співставлення, аналогії, метафори, порівняння були моєю політичною оцінкою обговорюваних законопроектів. Їх тлумачення - це вже предмет власних міркувань і допущень пана Арахамії і не може розглядати як привід для початку розгляду питання на вищезгаданому комітеті".

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