У Мінську ми обговорюємо етапи повернення всіх наших полонених – Зеленський
Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна на зустрічах Тристоронньої контактної групи обговорює етапи повернення всіх українських полонених.
Джерело: зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Фінляндії Саулі Нііністьо
Пряма мова Зеленського: "Ми не будемо втрачати жодного дня, чекаючи зустрічі в "Нормандському форматі". У нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську ... і там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи".
Деталі: З приводу зустрічі у Нормандському форматі, то Зеленський відзначив, що наразі немає дати, однак Україна на міжнародній арені буде наполягати, щоб зустріч відбулася у вересні.
Також, за його словами, лідери чотирьох країн членів Нормандського формату будуть обговорювати і приймати рішення щодо мінських угод і "формули Штайнмаєра".
"Формула Штайнмаєра" передбачала надання спочатку тимчасового статусу окупованій території, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на території самопроголошених "ЛНР/ДНР" приблизно через два місяці, надання і постійного статусу цим територіям.
Нагадаємо:
- 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
- В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
- 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.