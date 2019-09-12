У Мінську ми обговорюємо етапи повернення всіх наших полонених – Зеленський

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Четвер, 12 вересня 2019, 17:56

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна на зустрічах Тристоронньої контактної групи обговорює етапи повернення всіх українських полонених.

Джерело: зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Фінляндії Саулі Нііністьо

Пряма мова Зеленського: "Ми не будемо втрачати жодного дня, чекаючи зустрічі в "Нормандському форматі". У нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську ... і там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи".

Деталі: З приводу зустрічі у Нормандському форматі, то Зеленський відзначив, що наразі немає дати, однак Україна на міжнародній арені буде наполягати, щоб зустріч відбулася у вересні.

Також, за його словами, лідери чотирьох країн членів Нормандського формату будуть обговорювати і приймати рішення щодо мінських угод і "формули Штайнмаєра".

"Формула Штайнмаєра" передбачала надання спочатку тимчасового статусу окупованій території, а потім, після доповіді представників ОБСЄ за підсумками виборів на території самопроголошених "ЛНР/ДНР" приблизно через два місяці, надання і постійного статусу цим територіям.

Нагадаємо: 

  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Список переданих Україні громадян читайте тут, Росії – тут.
  • В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: Зеленський Росія Мінські угоди політв'язні


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