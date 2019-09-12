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В Минске мы обсуждаем этапы возвращения всех наших пленных – Зеленский

Четверг, 12 сентября 2019, 17:56

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина на встречах Трехсторонней контактной группы обсуждает этапы возвращение всех украинских пленных.

Источник: встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Финляндии Саули Ниинистьо

Прямая речь Зеленского: "Мы не будем терять ни одного дня, ожидая встречи в "Нормандской формате". У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске... и там мы обсуждаем этапы возвращения всех наших пленных. Сроки и этапы".

Детали: По поводу встречи в нормандской формате, то Зеленский отметил, что пока нет даты, однако Украина на международной арене будет настаивать, чтобы встреча состоялась в сентябре.

Также, по его словам, лидеры четырех стран членов Нормандского формата будут обсуждать и принимать решение о минских соглашениях и "формуле Штайнмайера".

Предложенная в конце 2015 года тогдашним главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером формула урегулирования конфликта на Донбассе предусматривала предоставление сначала временного статуса оккупированной территории, а затем, после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов на территории самопровозглашенных "ЛНР/ДНР" примерно через два месяца, предоставления и постоянного статуса этим территориям.

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь
  • В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
  • 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийРосcияМинские соглашенияполитзаключенные
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