"Слуга народа" проголосовала за спорную судебную реформу Зеленского

1612 просмотров
Четверг, 12 сентября 2019, 18:58

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.

Источник: пленарное заседание парламента

Детали: За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 238 депутатов.

Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект.

"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Что было раньше: В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд реформы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина проиграла апелляцию по спору в ВТО против России 12 сентября 2019, 17:53
Суд заставил депутата опровергнуть слова про коллегу: он зачитал решение просто в Раде 12 сентября 2019, 15:30
Скандальный суд запретил властям трогать УПЦ КП и ее имущество 12 сентября 2019, 13:45
Все новости
Главные новости
Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе
Новая Рада впервые провалила голосование: "Слуга народа" не собрала большинство
Комитет рекомендует выгнать Геращенко с 5 заседаний Рады
Рябошапка уволил главных прокуроров в трех областях
Все новости
Любовь

6 историй любви, которые начались несколько странно

интервью

Монро о первом 10-долларовом гонораре, старости, сексе и эпитафии

Фото

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве

Поиск по сайту
Архив
Весь архів