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"Слуга народа" проголосовала за спорную судебную реформу Зеленского

Четверг, 12 сентября 2019, 18:58
Слуга народа проголосовала за спорную судебную реформу Зеленского

Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.

Источник: пленарное заседание парламента

Детали: За закон №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" проголосовали 238 депутатов.

Ни одна фракция, кроме "Слуги народа", не голосовала за законопроект.

"Против" голосовали фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Речь идет об изменениях в законы "О судоустройстве и статусе судей", "Об очистки власти" и "О Высшем совете правосудия".

Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.

Что было раньше: В посольствах ЕС и Канады в Украине раскритиковали ряд положений законопроекта №1008.

Послы написали письмо на имя председателей комитетов Рады по вопросам правовой политики Ирины Венедиктовой и по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Дипломаты, в частности, указали на беспочвенность сокращения количества судей Верховного Суда и применения люстрации к членам ВККС.

Украинская правда
Темы: судреформыВерховная Рада
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