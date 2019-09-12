Антикорсуд заочно арештував суддю-втікача Татькова

Вищий антикорупційний суд заочно арештував Віктора Татькова, скандального голову Вищого господарського суду часів Януковича.

Джерело: слідство.інфо

Деталі: Слідство підозрює Татькова у пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів й незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабара та відмиванні коштів.

Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.

За даними правоохоронців, Татьков перебуває в Австрії.

За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.

Тепер для екстрадиції потрібне рішення про запобіжний захід і заочний арешт.

У сторони захисту Татькова є п’ять днів, щоб оскаржити судове рішення.

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