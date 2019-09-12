Антикорсуд заочно арештував суддю-втікача Татькова
Вищий антикорупційний суд заочно арештував Віктора Татькова, скандального голову Вищого господарського суду часів Януковича.
Джерело: слідство.інфо
Деталі: Слідство підозрює Татькова у пособництві й винесенні неправосудних рішень, майнових і корупційних злочинах, створенні й керівництві злочинною організацією, втручанні в діяльність судових органів й незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, одержанні хабара та відмиванні коштів.
Підозрюваному інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 КК України.
За даними правоохоронців, Татьков перебуває в Австрії.
За словами прокурора, українські силовики просили австрійських колег видати Татькова. Підозрюваний відмовився від спрощеної процедури видачі.
Тепер для екстрадиції потрібне рішення про запобіжний захід і заочний арешт.
У сторони захисту Татькова є п’ять днів, щоб оскаржити судове рішення.
Передісторія:
- 17 жовтня 2016 року ГПУ повідомила про підозру Татькову та його заступнику Артуру Ємельянову в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.
- Екс-суддя знаходиться в розшуку з грудня 2016 року.
- Навесні 2018 року Татьков попросив притулку в Австрії.
- У червні журналісти з’ясували, що на його родичів та незаможних друзів записано близько сотні об’єктів нерухомості в Україні та під десяток в Іспанії.
- Пізніше розслідувачі виявили, що, попри накладений арешт, елітне нерухоме майно в Україні, оформлене на родичів та довірених осіб екс-судді, продовжує приносити їм дохід.
- 2 жовтня 2018 року Татькову повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній із залученням суддів та адвокатів з метою незаконного збагачення і заволодіння державним майном.
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