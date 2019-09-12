Антикорсуд заочно арестовал беглого судью Татькова

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Четверг, 12 сентября 2019, 23:39

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Виктора Татькова, скандального председателя Высшего хозяйственного суда времен Януковича.

Источник: слідство.інфо

Детали: Следствие подозревает Татькова в пособничестве и вынесении неправосудных решений, имущественных и коррупционных преступлениях, создании и руководстве преступной организацией, вмешательстве в деятельность судебных органов и незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, получении взятки и отмывании денег.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1 УК Украины.

По данным правоохранителей, Татьков находится в Австрии.

По словам прокурора, украинские силовики просили австрийских коллег выдать Татькова. Подозреваемый отказался от упрощенной процедуры выдачи.

Теперь для экстрадиции требуется решение о мере пресечения и заочный арест.

У стороны защиты Татькова есть пять дней, чтобы обжаловать судебное решение.

Предыстория:

  • 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
  • Экс-судья находится в розыске с декабря 2016 года.
  • Весной 2018 года Татьков попросил убежища в Австрии.
  • В июне журналисты выяснили, что на его родственников и неимущих друзей записано около сотни объектов недвижимости в Украине и с десяток в Испании.
  • Позже расследователи обнаружили, что, несмотря на наложенный арест, элитная недвижимость в Украине, оформленная на родственников и доверенных лиц экс-судьи, продолжает приносить им доход.
  • 2 октября 2018 года Татькову сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней с привлечением судей и адвокатов с целью незаконного обогащения и завладения государственным имуществом.

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Темы: Антикоррупционный суд Австрия


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