Радикали облили зеленкою голову "Останньої барикади" через лекцію

Керівника Центру досліджень політичних цінностей, голову Мистецького об'єднання "Остання барикада" Олександра Донія в Харкові облили зеленкою представники "правих" організацій..

Джерело: Facebook-сторінки Донія та "Правого сектора" на Харківщині, сайт поліції

Олександр Доній: "Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око.

Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони нищать Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї.

Це те, про що я пишу і кажу. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало".

"Правий сектор/Харківщина": "Представники правих організацій: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", "Традиція і Порядок" хотіли відвідати "лекцію" представників ЛГБ "Толерантність як національна ідея", яке заанонсовано в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору.

Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який визвався бути лектором на ЛГБТ- тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців".

Поліція повідомила, що інцидент стався біля Харківського літературного музею близько 18:25 у четвер, 12 вересня.

"Група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу "KharkivPride". В цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків", – встановили поліцейські.

Деталі: Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають. Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції