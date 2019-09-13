Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Радикали облили зеленкою голову "Останньої барикади" через лекцію

П'ятниця, 13 вересня 2019, 08:56
Радикали облили зеленкою голову Останньої барикади через лекцію

Керівника Центру досліджень політичних цінностей, голову Мистецького об'єднання "Остання барикада" Олександра Донія в Харкові облили зеленкою представники "правих" організацій..

Джерело: Facebook-сторінки Донія та "Правого сектора" на Харківщині, сайт поліції

Олександр Доній: "Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око.

Люди, які думають, що вони борються за Україну. А насправді вони нищать Україну зсередини. Не сподобалося слово "толерантність" в українській національній ідеї.

Це те, про що я пишу і кажу. Внутрішня агресія допомагає Путіну колоти і колошматити Україну. Хотілося б, щоб око одужало".

"Правий сектор/Харківщина": "Представники правих організацій: "Правий Сектор Харківщина", "Фрайкор", "Традиція і Порядок" хотіли відвідати "лекцію" представників ЛГБ "Толерантність як національна ідея", яке заанонсовано в Літературному музеї Харкова, але їх не пустили організатори, а Ганна Шаригіна почала кричати: "Фашисти, фашисти!", демонструючи неповагу до тих, хто не підтримує їхню точку зору.

Після того на скандальновідомого Олеся Донія, який визвався бути лектором на ЛГБТ- тусовці, вилився флакон зеленки. Мабуть, він хотів тим показати, що він теж легко змінює кольори за гроші грантодавців".

Поліція повідомила, що інцидент стався біля Харківського літературного музею близько 18:25 у четвер, 12 вересня.

"Група осіб зібралася біля Харківського літературного музею для обговорення маршу "KharkivPride". В цей час на них напали невідомі. Вони почали перешкоджати проведенню зборів, а потім облили зеленкою двох чоловіків", – встановили поліцейські.

 

Деталі: Від написання заяви постраждалі відмовились та повідомили, що претензій ні до кого не мають. Дані про подію зареєстровані в Журналі єдиного обліку Київського відділу поліції

"Українська правда" у Threads

Теми: радикалиХарківпровокації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
радикали
Посольство Німеччини закликало розслідувати напади на столичні бари
В РФ вкотре заявили про затримання членів невідомої "української радикальної організації"
В РФ заявили про затримання 14 членів невідомої "української радикальної організації"
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: