Радикалы облили зеленкой главу объединения "Остання барикада" из-за лекции

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Пятница, 13 сентября 2019, 08:56

Руководителя Центра исследований политических ценностей, главу арт-объединения "Остання барикада" Александра Дония в Харькове облили зеленкой представители "правых" организаций.

Источник: Facebook-страницы Дония и "Правого сектора" в Харьковской области, сайт полиции

Александр Доний: "Впервые меня в жизни облили зеленкой. Повредили глаз.

Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее.

Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел".

"Правий сектор/Харківщина": "Представители правых организаций "Правый Сектор Харьковщина", "Фрайкор","Традиция и порядок" хотели посетить "лекцию" представителей ЛГБ "Толерантность как национальная идея", которая анонсированы в Литературном музее Харькова, но их не пустили организаторы, а Анна Шарыгина начала кричать: "фашисты, фашисты!", демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения.

После этого на скандальноизвестного Олеся Дония, который вызвался быть лектором на ЛГБТ-тусовке, вылился флакон зеленки. Видимо, он хотел тем показать, что он тоже легко меняет цвета за деньги грантодателей".

Полиция сообщила, что инцидент произошел возле Харьковского литературного музея около 18:25 в четверг, 12 сентября.

"Группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша "KharkivPride". В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин", – установили полицейские.

 

Детали: От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому нет. Данные о происшествии зарегистрированы в Журнале единого учета Киевского отдела полиции

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Темы: радикалы Харьков провокации


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