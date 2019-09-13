Зеленський: Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців
Президент Володимир Зеленський підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України.
Джерело: відповідь Зеленського на запитання в рамках форуму "Ялтинської європейської стратегії"
Пряма мова: "Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. У минулій владі обговорювались ці питання і структури, як запровадити миротворчу місію.
Чому я обережний? Я не хочу, щоб у нас із Донбасом був сценарій абхазький чи було Придністров’я, коли миротворці стануть на лінії розмежування і вже нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити.
Я вам чесно скажу: я не підіймаю тему миротворців. Ми не підіймаємо. Тут є Леонід Данилович Кучма – вони паралельно у Мінському процесі не підіймають цю тему".
Зеленський уточнив: "Я з задоволенням (погоджуся) – якщо миротворці будуть на кордоні України й Росії. Будь ласка, туди ми їх запрошуємо. І хотіли б саме там допомоги. Там миротворчу місію ми бачимо".
Передісторія:
- Попередній президент Петро Порошенко розглядав можливість залучення миротворців ООН для підтримання миру на окупованій частині Донбасу.
- Свої пропозиції у вигляді проекту резолюції Україна передавала партнерам із Ради безпеки ООН і в 2016-му, і в 2017 роках.
- Росія не погоджувалася на перебування миротворців біля свого кордону й висловлювала готовність розглядати їх розміщення лише на лінії розмежування сторін збройного конфлікту.
- В Україні називали це маніпуляцією.
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