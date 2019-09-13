Зеленський: Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців

Президент Володимир Зеленський підтримав би присутність миротворців на кордоні з Росією, але не на території України.

Джерело: відповідь Зеленського на запитання в рамках форуму "Ялтинської європейської стратегії"

Пряма мова: "Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. У минулій владі обговорювались ці питання і структури, як запровадити миротворчу місію.

Чому я обережний? Я не хочу, щоб у нас із Донбасом був сценарій абхазький чи було Придністров’я, коли миротворці стануть на лінії розмежування і вже нікуди не підуть, тому що їх просто не можуть пустити.

Я вам чесно скажу: я не підіймаю тему миротворців. Ми не підіймаємо. Тут є Леонід Данилович Кучма – вони паралельно у Мінському процесі не підіймають цю тему".

Зеленський уточнив: "Я з задоволенням (погоджуся) – якщо миротворці будуть на кордоні України й Росії. Будь ласка, туди ми їх запрошуємо. І хотіли б саме там допомоги. Там миротворчу місію ми бачимо".

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