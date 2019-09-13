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Зеленский: Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев

Пятница, 13 сентября 2019, 10:26

Президент Владимир Зеленский поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.

Источник: ответ Зеленского на вопрос в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии"

Прямая речь: "Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. В прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как ввести миротворческую миссию.

Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы встанут на линии разграничения и уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить.

Я вам честно скажу: я не поднимаю тему миротворцев. Мы не поднимаем. Здесь есть Леонид Данилович Кучма – они параллельно в Минском процессе не поднимают эту тему".

Зеленский уточнил: "Я с удовольствием (соглашусь) – если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И хотели бы именно там помощи. Там миротворческую миссию мы видим".

Предыстория:

  • Предыдущий президент Петр Порошенко рассматривал возможность привлечения миротворцев ООН для поддержания мира на оккупированной части Донбасса.
  • Свои предложения в виде проекта резолюции Украина передавала партнерам из Совета безопасности ООН и в 2016-м, и в 2017 годах.
  • Россия не соглашалась на пребывание миротворцев у своей границы и выражала готовность рассматривать их размещение только на линии разграничения сторон вооруженного конфликта.
  • В Украине называли это манипуляцией.

    Знать больше Игры в дипломатию. Почему Путин заговорил о миротворцах на Донбассе

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: миротворцыЗеленскийДонбассграницаРосcия
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