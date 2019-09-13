Зеленский: Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев
Президент Владимир Зеленский поддержал бы присутствие миротворцев на границе с Россией, но не на территории Украины.
Источник: ответ Зеленского на вопрос в рамках форума "Ялтинской европейской стратегии"
Прямая речь: "Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. В прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как ввести миротворческую миссию.
Почему я осторожен? Я не хочу, чтобы у нас с Донбассом был сценарий абхазский или было Приднестровье, когда миротворцы встанут на линии разграничения и уже никуда не уйдут, потому что их просто не могут пустить.
Я вам честно скажу: я не поднимаю тему миротворцев. Мы не поднимаем. Здесь есть Леонид Данилович Кучма – они параллельно в Минском процессе не поднимают эту тему".
Зеленский уточнил: "Я с удовольствием (соглашусь) – если миротворцы будут на границе Украины и России. Пожалуйста, туда мы их приглашаем. И хотели бы именно там помощи. Там миротворческую миссию мы видим".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua