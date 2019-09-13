Ми вже готуємо списки на наступний обмін – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку списків для подальшого звільнення українців з неволі.

Джерело: виступ Зеленського на 16-тій зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" YES у Києві

Пряма мова Зеленського: "Зараз ми говоримо про інший етап після наших політв’язнів, наших хлопців, і після моряків. Зараз ми готуємо, відверто скажу, інші списки і чекаємо на наступний етап обміну. Про це теж ми будемо домовлятись: і в Мінську, і в нормандському процесі".

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