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Мы уже готовим списки на следующий обмен – Зеленский

Пятница, 13 сентября 2019, 10:26

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев из неволи.

Источник: выступление Зеленского на 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве

Прямая речь Зеленского: "Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, наших ребят, и после моряков. Сейчас мы готовим, откровенно скажу, другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом тоже мы будем договариваться: и в Минске, и в нормандском процессе".

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате "35 на 35". Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь

Украинская правда
Темы: ЗеленскийпленныеполитзаключенныеРосcия
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