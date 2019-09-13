Мы уже готовим списки на следующий обмен – Зеленский
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Пятница, 13 сентября 2019, 10:26
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке списков для дальнейшего освобождения украинцев из неволи.
Источник: выступление Зеленского на 16-той встрече "Ялтинской европейской стратегии" YES в Киеве
Прямая речь Зеленского: "Сейчас мы говорим о следующем этапе после наших политзаключенных, наших ребят, и после моряков. Сейчас мы готовим, откровенно скажу, другие списки и ждем следующий этап обмена. Об этом тоже мы будем договариваться: и в Минске, и в нормандском процессе".
Напомним:
Украинская правда
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