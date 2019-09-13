У "Слузі народу" передумали виганяти Геращенко

12905 переглядів
П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:18

У партії влади "Слуга народу" вважають, що Верховна Рада не буде розглядати питання відсторонення співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань.

Джерело: LIGA.net з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова: "Ми розглянули на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ".

Деталі: За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів "Слуги народу".

Щоб було раніше: Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити Геращенко права участі в п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Передісторія:

  • 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

  • Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Слуга народу Геращенко Ірина Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нова Рада вперше провалила голосування: "Слуга народу" не зібрала більшість 12 вересня 2019, 16:45
"Слуга народу" передумала відбирати мандати в депутатів-перебіжчиків – Арахамія 12 вересня 2019, 15:36
Арахамія розповів, як Зеленський матюкав кнопкодавів 12 вересня 2019, 15:17
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу