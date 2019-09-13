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У "Слузі народу" передумали виганяти Геращенко

П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:18
У Слузі народу передумали виганяти Геращенко

У партії влади "Слуга народу" вважають, що Верховна Рада не буде розглядати питання відсторонення співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко від п'яти пленарних засідань.

Джерело: LIGA.net з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію

Пряма мова: "Ми розглянули на комітеті і прийняли рішення, але в зал, я думаю, зараз недоречно виносити. У нас багато важливіших справ".

Деталі: За словами Арахамії, це питання не можна було просто так залишити, оскільки воно викликало обурення серед депутатів "Слуги народу".

Щоб було раніше: Комітет з питань регламенту рекомендував Верховній Раді позбавити Геращенко права участі в п'яти пленарних засіданнях парламенту за неетичні висловлювання.

Передісторія:

  • 10 вересня Геращенко порівняла народних депутатів із "зеленими чоловічками", які захопили півострів Крим.

  • Сама Геращенко запевняє, що під час засідання не вживала жодних образливих висловлювань на адресу інших депутатів чи фракцій.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народуГеращенко ІринаВерховна РадаАрахамія
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