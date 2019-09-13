В "Слуге народа" передумали выгонять Геращенко

В правящей партии "Слуга народа" считают, что Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний.

Источник: LIGA.net со ссылков на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь: "Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел".

Детали: По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов "Слуги народа".

Чтобы было раньше: Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

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