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В "Слуге народа" передумали выгонять Геращенко

Пятница, 13 сентября 2019, 11:18
В Слуге народа передумали выгонять Геращенко

В правящей партии "Слуга народа" считают, что Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний. 

Источник: LIGA.net со ссылков на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию

Прямая речь: "Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел".

Детали: По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов "Слуги народа".

Чтобы было раньше: Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.

Предыстория

  • 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.
  • Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народаГеращенко ИринаВерховная РадаАрахамия
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