В "Слуге народа" передумали выгонять Геращенко
Пятница, 13 сентября 2019, 11:18
В правящей партии "Слуга народа" считают, что Верховная Рада не будет рассматривать вопрос отстранения сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко от пяти пленарных заседаний.
Источник: LIGA.net со ссылков на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию
Прямая речь: "Мы рассмотрели на комитете и приняли решение, но в зал, я думаю, сейчас неуместно выносить. У нас много более важных дел".
Детали: По словам Арахамии, этот вопрос нельзя было просто так оставить, поскольку он вызвал возмущения среди депутатов "Слуги народа".
Чтобы было раньше: Комитет по вопросам регламента рекомендовал Верховной Раде лишить Геращенко права участия в пяти пленарных заседаниях парламента за неэтичные высказывания.
Предыстория:
- 10 сентября Геращенко сравнила народных депутатов с "зелеными человечками", которые захватили полуостров Крым.
- Сама Геращенко уверяет, что во время заседания не употребляла никаких оскорбительных высказываний в адрес других депутатов или фракций.